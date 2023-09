Familiebedrijf Schutrups Schoenen Exloo bestaat 100 jaar en hoopt op cadeautje van koning

Een begrip in Noord-Nederland is jarig. Schutrups Schoenen Exloo viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Het familiebedrijf hoopt dat het jubileum een koninklijk tintje krijgt.

In het café van het (orthopedische) schoenenpaleis vertelt eigenaar Jan Schutrups (60): "Eerder zaten de gasten nog bij 'ons mam' aan de keukentafel, maar dat wil nu niet meer. Op deze manier kan iedereen die van ver komt nog even tot zichzelf komen voor ze aan de beurt zijn."

Kennis, gastvrijheid en gezelligheid. Dat zijn de drie kernwaarden die al vanaf het prille begin bij Schutrups hoog in het vaandel staan. De eerste twintig jaar stond het bedrijf aan de Hoofdstraat, waar nu het gemeentehuis van Borger-Odoorn staat. Nadat dit pand in 1942 afbrandde, verhuisde de familie Schutrups naar een plek tweehonderd meter verderop. Sindsdien is Zuiderhoofdstraat 13 de thuisbasis van de Drentse 'schoenenboer'.

"Als we nog verder teruggaan en een beetje valsspelen, dan waren we in 1897 al bezig met schoeisel. Toen had Willem Schutrups in Valthe een klompenmakerij, maar destijds was er nog geen KvK en dat is wat telt", zegt Jan Schutrups, die zelf tot de derde generatie schoenenverkopers behoort. Zijn opvolgers staan inmiddels al klaar. Dochters Lisa en Roos zijn de afgelopen jaren klaargestoomd om het stokje van hem over te nemen.

Predicaat Hofleverancier

Als een bedrijf honderd jaar bestaat, kan men ervoor kiezen een koninklijk predicaat aan te vragen. "Voor het Predicaat Koninklijke komen we niet in aanmerking, want daar moet je een bepaald aantal personeelsleden voor hebben, maar we hebben wel de aanvraag voor het Predicaat Hofleverancier gedaan", zegt Schutrups.

Voor het 'Predicaat Hofleverancier' moet een bedrijf een vooraanstaande plaats in de regio innemen, minimaal honderd jaar bestaan en vrij van onbesproken gedrag zijn. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn. Schutrups heeft hiervoor de jaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar aangeleverd met daarbij een toekomstplan. De schoenenzaak hoopt deze week uitsluitsel van de koning te krijgen.

Innovatie komt uit autobranche

Jan Schutrups is naast schoenenkenner ook een grote autofanaat. Voor innovatieve ideeën haalt hij inspiratie uit de autobranche: "Ik ben een grote auto-gek en ga vaak naar beurzen. Wij proberen een auto eigenlijk als schoen te zien. De elektronica die tegenwoordig in een auto zit, zit eigenlijk nog weinig in een schoen."

Op dit moment werkt Schutrups aan een smart zool. In de zool van deze schoen zitten sensoren verstopt die allerlei gegevens verzamelen over de manier waarop iemand loopt. "Het is toch eigenlijk gek dat je stappenteller op je telefoon of smart watch zit terwijl het om je voeten gaat", zegt Schutrups.

Feestweek