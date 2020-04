Verzorgingstehuis De Hoprank Peize wordt verbouwd

De verbouwing van verzorgingstehuis De Hoprank in Peize is deze week gestart. Vandaag werd de hoofdingang gesloten en werd die verplaatst naar de zijkant.

Al vanaf 2017 is De Hoprank met betrokkenen aan het kijken voor een nieuw plan voor de locatie. "Interzorg heeft de keuze gemaakt om zwaardere zorg te leveren", legt Simon Wachtmeester, verantwoordelijk voor facilitaire zaken, uit. "De bouw van het huidige pand is niet meer toereikend om de zorg vanuit die hoedanigheid te leveren."

Kleinere teams

Zorgmanager Ilse Mellema werkt sinds september bij het verzorgingshuis van Interzorg in Peize. Ze merkt dat de cliënten erg gehecht zijn aan de bouw en de stijl van De Hoprank. "Dat is iets wat niet gaat veranderen."

Wel zullen er kleinere afdelingen komen, met kleinere teams die gespecialiseerd zijn in de doelgroep die er woont. Op die manier wordt er voor gezorgd dat de patiënten de juiste zorg ontvangen.

Verbouwen tijdens Coronacrisis

Verbouwen in deze tijden van corona vergt toch wat aanpassingen, legt Mellema uit. "We hebben goed contact met het crisisteam vanuit het RIVM. Het blijkt mogelijk om de verbouwing door te laten gaan, zonder dat de cliënten risico's lopen. Dat komt doordat een deel van de ruimte al leeg was. Daar zitten dus geen cliënten meer. Bij een ander deel moesten er schotten geplaatst worden. Dat is gebeurd op de vroege ochtend, wanneer er nog geen cliënten waren."

Mellema benadrukt dat er op geen enkel moment contact is geweest tussen de mensen in de bouw en de cliënten. Op dit moment gebeurt er verder niets binnen en worden de werkzaamheden van buitenuit verricht.

De verbouwing wordt in twee fases gerealiseerd. Er wordt eerst een deel gesloopt om vervolgens herbouwd te worden en vervolgens gebeurt hetzelfde bij een ander deel. "De verwachting is dat wij in maart 2022 een prachtig nieuw pand hebben, waarin wij goede zorg kunnen leveren en iedereen heel gelukkig kan worden." Er is dan plek voor 66 cliënten.

Lees ook: