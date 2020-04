KNVB wil vanaf 19 juni, als het kan, profvoetbal hervatten

De bond hoopt dat de profclubs half mei weer met de training van start kunnen, maar alleen als de overheid en het RIVM hiervoor groen licht geven. Zo niet, dan zal de KNVB rond die datum een beslissing nemen over het voortijdig beëindigen van de betaald voetbalcompetities.

De bond hoopt dat er op 19 juni met publiek kan gespeeld kan worden, maar ook daar kan vanzelfsprekend nu nog geen duidelijkheid over worden gegeven.

Met dit tijdspad loopt de Nederlandse voetbalbond in de pas met de UEFA, die graag wil dat de nationale competities uitgespeeld worden.

FC Emmen

Bij FC Emmen is men blij dat er nu wat meer duidelijkheid is, vooral ook voor de spelers. "Niet dat dit nu enorm groot nieuws is", aldus directeur Jan Zwiers, "maar er staat nu in ieder geval een datum op, zodat wij weer wat gerichter aan het werk kunnen."

"Het belangrijkste is om richting half mei invulling te geven aan de planningen en trainingen van spelers. Hoe we dat gaan doen is nog niet duidelijk. Wellicht dat er straks voorzichtig in kleine groepen kan worden getraind, maar dat moeten we nog allemaal overleggen. Ook met onze trainer, Dick Lukkien, natuurlijk."