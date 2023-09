​​​​​​​Beslagen ruiten oorzaak frontale aanrijding bij Hooghalen

"De foto's van de beslagen voorruit, direct na het ongeval, logen er niet om", zei de officier van justitie over het ongeval op 12 december op de Beilerweg in de buurt van Hooghalen. "Je zag he-le-maal niets". Hij eiste tegen een 25-jarige vrouw uit Hooghalen een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar.

De vrouw had de ruiten ijsvrij gemaakt, zei ze vanochtend tegen de rechter. Ze had goed zicht toen ze op pad ging richting Assen. Op de Beilerweg naderde ze een kruispunt. Door de straatverlichting daar merkte de Hoogeveense dat ze slecht zicht had. Ze zag schitteringen van koplampen en had niet door dat ze zich op de verkeerde weghelft bevond.

Zwaargewond

Twee auto's konden haar ontwijken. De derde tegenligger werd frontaal geraakt. De bestuursters van beide auto's raakten bekneld. Het letsel van de verdachte bleek mee te vallen, de andere automobiliste raakte zwaargewond. Zij is nog steeds niet volledig hersteld van onder meer meerder gecompliceerde botbreuken in haar benen en voeten.

Volgens de officier van justitie is er sprake van aanzienlijk onvoorzichtig rijgedrag door de vrouw uit Hooghalen. Ze reed met een gang van 70 kilometer per uur door, terwijl ze geen zicht had. "Ze gaat niet met alarmlichten aan, naar de kant van de weg. Doorrijden in dit geval was geen optie. Dat deed ze echter wel", zei de aanklager.

Verantwoordelijkheid

De officier van justitie rekent de vrouw aan dat ze zich niet geheel schuldig lijkt te voelen. Ze had immers haar ramen schoongemaakt en had in het begin goed zicht, vertelde ze bij de reclassering. "Ze pakt daar niet geheel haar verantwoordelijkheid", zei hij. Het ongeval kan haar worden aangerekend, vindt hij.

Condens kan gemakkelijk al rijdend optreden, zei de advocaat van de vrouw. En aangezien de Hoogeveense verklaarde voorzorgsmaatregelen genomen te hebben, zou het haar niet te verwijten vallen dat ze te onvoorzichtig is geweest. De advocaat vindt dat de vrouw alleen kan worden veroordeeld voor het rijden op de verkeerde weghelft.