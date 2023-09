Reizigersorganisatie Rover: 'Komt er geen extra geld, dan verdwijnen er buslijnen'

Vorige week schreef RTV Drenthe al dat de toekomst van het openbaar vervoer er niet al te rooskleurig uitziet. Dat onderschrijft Will Gerbers van Rover-Drenthe. "Komt er geen geld bij, dan verdwijnen er buslijnen in het Drentse openbaar vervoer. Bovendien stijgen de prijzen dan met zo'n twaalf procent, en gaan er minder bussen per uur op een traject rijden. Kortom, voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer, heeft het grote gevolgen", stelt Gerbers.

Gevolgen voor de reiziger

Want met een prijsstijging van twaalf procent denkt Gerbers dat de reizigers op zoek gaan naar een ander vervoersmiddel. "Zo'n prijsstijging is niet te betalen voor de consument. Bovendien zijn de prijzen dit jaar al met zeven procent gestegen, waardoor de totale prijsstijging in dat geval zou uitkomen op bijna twintig procent, in twee jaar tijd. De auto is natuurlijk geen twintig procent duurder geworden", zegt Gerbers.