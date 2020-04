Rutte: 'Geen nieuwe maatregelen, maar houd vol en blijf zoveel mogelijk thuis'

"Houd vol en blijf zoveel mogelijk thuis", aldus Rutte.

Trots op Nederland

De premier begon de persconferentie met de mededeling dat hij trots is op Nederland. "Het is ons afgelopen weekend gelukt om alle regels in acht te nemen. We bleven zoveel mogelijk thuis. Nederland liet zich van zijn beste kant zien."

Daarnaast liet Rutte weten dat de cijfers voorzichtig laten zien dat maatregelen niet voor niets zijn geweest. Maar daarin schuilt volgens de premier ook een risico. "We moeten niet denken dat we daarom losser met de regels om kunnen gaan. Een grotere fout kunnen we niet met elkaar maken. Dan doen we in no-time alles teniet wat we hebben opgebouwd, met alle gevolgen van dien."

Het is zeker reëel dat de strenge maatregelen ook na 28 april van kracht blijven. Maar Rutte noemt het "veel te vroeg" om te speculeren wat er na 28 april gaat gebeuren. Wel kunnen bedrijven, scholen en andere instellingen alvast nadenken hoe het er voor hen uit zou zien als de maatregelen mogelijk afgeschaald worden.

In de week voor 28 april komt het kabinet met nieuwe maatregelen voor de periode daarna.

Twee apps

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid liet tijdens de persconferentie ook weten dat er twee apps komen. Een van de apps waarschuwt als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet blijkt te zijn met corona, waarna je het advies krijgt om binnen te blijven en jezelf in de gaten te houden. En je krijgt dan een verzoek om een tweede app te gebruiken waarmee je makkelijk contact kunt houden met een dokter om je lichamelijke situatie van huis uit te monitoren. Naar deze technologie wordt nu onderzoek gedaan. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) werkt al met zo'n app.

De Jonge zei dat vooral het waarborgen van de privacy van mensen belangrijk is. Dit zijn kwesties die nu worden uitgezocht.

Normaal gesproken doet de GGD bron- en contactonderzoeken, maar wanneer de testcapaciteit vergroot zal worden, wordt dit voor de GGD's teveel. De apps kunnen dan dienen ter ondersteuning van hun werk. In het Noorden van het land wordt dit onderzoek overigens nog wel door de GGD uitgevoerd.

Beschermingsmiddelen

Tijdens de persconferentie werden premier Rutte en minister De Jonge ook de zorgen om voldoende beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel voorgelegd. Minister De Jonge antwoordde daarop dat 'we ervoor te zorgen hebben dat mensen die krijgen'. Er wordt onder andere overlegd over een betere verdeling van beschermingsmiddelen over het land. Ook wordt ingezet op binnenlandse productie van mondkapjes en hergebruik.

Voetbalcompetitie

Daarnaast werden er tijdens de persconferentie vragen gesteld over de plannen van de KNVB om de voetbalcompetitie half juni weer op te pakken. Daarover zei de premier dat de KNVB haar eigen juristen daarover zou moeten raadplegen, om te kijken of dat kan.