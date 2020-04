Vlindermijlpaal: het eerste oranjetipje van de lente

Het citroentje, de dagpauwoog en de gehakkelde aurelia zagen we al. Wie ook nog het oranjetipje ziet, kan volgens Guido Lek niet anders dan een lentedansje maken. Lek, projectleider bij IVN, zag gister het vlindertje met de oranje tipjes en schreef er een column over.

Nu het in de tuin soms wel 23 graden kan worden en de zon zo warm is dat je de slippers aantrekt, is het fijn voor vlinders. Vlinders houden van teenslipper-weer. Gelijk met hommelkoninginnen kwamen de citroenvlinders al een paar week geleden tevoorschijn. Als citroentjes door de tuin fladderen met hun heldere kleur verbleekt de winter. Wie chagrijnig was van alle grauwe dagen onder de wolken en een citroentje ziet, krijgt direct zin in het maken van een dansje.

Vlindermijlpaal

Vandaag is er nog zo'n vlindermijlpaal. Het oranjetipje is gezien! Alsof deze soort nog meer lente belooft dan de dagpauwogen en een gehakkelde aurelia die al eerder zijn gezien dit jaar. Het oranjetipje legt haar eitjes graag op pinksterbloemen. De naam pinksterbloem zegt iets over het moment waarop de pinken, dat zijn jonge koeien, voor het eerst naar buiten mogen.

Pinksterbloemen houden van natte grond. In tuinen is het vaak wat droger maar dan zijn oranjetipjes ook heel tevreden met judaspenning en look zonder look. Heb jij deze witte vlinder met de vrolijke oranje vleugeltipjes al gezien? Vier dat dan met een lekker ijsje en slippers aan je voeten. Fijne lente!