Mogelijk meer DNA-onderzoek naar verdachte verkrachting bejaarde vrouw

Een 26-jarige man uit Zuidlaren die verdacht wordt van het verkrachten van een 76-jarige vrouw in Schipborg, blijft voorlopig vastzitten. De rechter wil dat het NFI onderzoekt of het DNA van de man verschillen vertoont met het DNA van zijn eeneiige tweelingbroer.

De vrouw wandelde op 6 juli in het natuurgebied De Strubben/Kniphorstbosch bij Schipborg. Zij werd door een man aangevallen en verkracht. Op de broek van het slachtoffer bleef DNA achter van de dader. Dat DNA komt overeen met dat van de 26-jarige Zuidlaarder.

Nieuwe technieken DNA-onderzoek

Zijn advocaat Ubo van Ophoven twijfelt of het DNA wel afkomstig is van de verdachte. Er is namelijk ook nog een eeneiige tweelingbroer. Die werd in eerste instantie opgepakt. Vanwege een eerdere veroordeling zat zijn DNA in de Nederlandse DNA-databank. Zijn DNA matchte met het DNA dat bij het slachtoffer in Schipborg is gevonden. De man had echter een sluitend alibi en zo kwam zijn tweelingbroer in beeld. Er bestaan tegenwoordig mogelijkheden om ook in het DNA van eeneiige tweelingen kleine verschillen te ontdekken. Dit is een duur en tijdrovend onderzoek.

Aandringen

De officier van justitie verzette zich tegen dit extra DNA-onderzoek. Niet alleen vanwege de kosten en de duur van een dergelijk onderzoek, ook de uitkomst hiervan is zeer onzeker. Van Ophoven drong bij de rechtbank op aan dit onderzoek wel uit te laten voeren. Volgens hem kan hiermee worden voorkomen dat de verkeerde wordt veroordeeld.

Vrijwillig

De rechter besliste dat via de rechter-commissaris moet worden achterhaald of de tweelingbroer wil meewerken aan een nieuw DNA-onderzoek. Dit kan namelijk alleen op vrijwillige basis. Zo niet; "dan houdt het op", zei de rechter. De verdachte ontkent de verkrachting. Hij was die middag met vrienden aan het sleutelen aan een crossauto. Dit werd door zijn moeder bevestigd, omdat de man met besmeurde handen van het sleutelen thuiskwam.

Typisch 'stoer' loopje

De vrienden zijn volgens de officier van justitie gehoord. De meesten onderstrepen het verhaal van de verdachte niet, aldus de aanklaagster. Het slachtoffer verklaarde ook over een typisch loopje van haar aanvaller. De man zou met zijn schouder hebben getrokken. De verdachte heeft volgens zijn vrienden een typisch 'stoer' loopje waarbij hij met zijn schouder trekt. Uit zijn telefoongegevens blijkt dat de man ten tijde van de verkrachting in de buurt was.

Vanwege de ernst van de feit en dat op een dergelijk vergrijp een maximale celstraf van twaalf jaar staat, blijft de man voorlopig achter slot en grendel. De man bood in zijn laatste woord de rechters zijn excuses aan, omdat hij op de vorige zitting een stoel omver gooide. Hij was boos, omdat de rechters ook toen beslisten dat de man niet vrij kwam.

