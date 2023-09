Eis: Zeven maanden cel voor witwassen drugsgeld in Emmen

"Hij heeft geleefd als een patser", zei de officier van justitie over de leefstijl van een 39-jarige man uit Emmen in de periode van januari 2019 tot 19 juli 2022. Buurtgenoten zagen de man in dure kleding op een motor of in een dure wagen, terwijl hij geen werk had. Tegen hem is zeven maanden cel geëist en het terugbetalen van bijna 44.000 euro aan illegale winst.

Na meerdere meldingen over mogelijke drugshandel nam de politie in juli vorig jaar een kijkje in de woning. De agenten vonden dure kleding en schoenen, met een totale waarde van ruim 7.700 euro. Daarnaast lag een busje pepperspray en bijna 2 kilo aan henneptoppen in de woning.

De toppen had de man op de pof ingekocht, zei hij. Om te kijken of daar een handeltje in zou zitten. Dat busje, daarvan wist hij niet dat hij dat nog had.

Luxeleventje

De buurt klaagde over constante aanloop van mensen bij de woning van de verdachte. Ook klaagden zij over de lucht in de straat, als de man (volgens hen) bezig was met het maken van GHB. "Onzin", meende de man. Zijn ex-vriendin vertelde de agenten dat hij altijd cash betaalde. Samen met hem leidde ze een luxeleventje. "Ze spreekt kwaad, ik heb een punt achter die relatie gezet".

De man werkte tot in 2021, daarna was hij werkloos. Het geld en goederen had hij vaak 'gekregen', zei de man. Hij heeft sinds kort een kind en is een opleiding begonnen, zei de man. "Hartstikke goed," meende de officier van justitie, "laten we eerst gaan afrekenen met het verleden." De advocaat van de Emmenaar lijkt dat geen goed idee. Een celstraf zou de positieve wending in het leven van de man alleen maar doorkruisen.