Bedrijfsleven in Meppel vreest voor toekomstig ruimtegebrek met 'tunnelvisie' voor themapark

Wat de belangenbehartiger vooral zorgen baart is de naar eigen zeggen "tunnelvisie" die nu ingezet is. De gemeente zet nu in op de komst van het themapark. Het bedrijventerrein is nog wel in beeld, maar alleen als het themapark niet door kan gaan. "Tekstueel is het bedrijventerrein nog op papier. Maar in alle eerlijkheid: het lijkt eigenlijk gewoon geen optie meer. Alle ballen worden nu ingezet op het park", aldus Boom.

Wat ICC betreft moet er nu een langetermijnvisie komen voor ruimte op bedrijventerreinen. Meppel loopt namelijk letterlijk tegen haar grenzen aan, merkt Boom op. Veel bedrijventerreinen zitten vol of er worden momenteel de laatste kavels bebouwd. "Het gaat in dat opzicht prima met het Meppeler bedrijfsleven." Afgezien van het gebied van het themapark is er verder nog weinig grond beschikbaar in de gemeente voor bedrijven.

De gemeente onderzoekt momenteel samen met de Port of Zwolle of de huidige bedrijventerreinen efficiënter gebruikt kunnen worden. Het gaat dan vooral om de haven en de bedrijven die er zitten.

Themapark en bedrijventerrein samen

Oplossing volgens ICC is om naast het themapark ook een bedrijventerrein in het gebied aan te leggen. Het totale gebied is ongeveer 375 hectare. Het themapark moet zo'n 60 hectare worden, en kan mogelijk uitbreiden richting de honderd hectare. Het oorspronkelijke plan voor een bedrijventerrein behelsde zo'n 45 hectare.

Maar een themapark en bedrijventerrein in het gebied ziet de gemeente niet zitten. "Dat heeft wat ons betreft een te grote impact op het hele gebied. Je moet ook ruimte hebben voor bijvoorbeeld geluid en woongenot", zei wethouder Klaas de Vries eerder.

Tijd

De wethouder is zich ervan bewust dat het ten koste gaat van ruimte voor bedrijven, maar hij wijst daarbij ook naar de behoefte tot 2040. "Dus we hebben nog wat tijd om dat op goede manier invulling te geven. We hebben nog kavels op voorraad en heel Noord III komt eraan. Pas dan moet je nieuwe kavels hebben. Mijn gedachte is om eerst te kijken naar een efficiënter gebruik van de huidige industrieterreinen."