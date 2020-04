Uitgavenstop Hoogeveen stuit op coronacrisis

Hoogeveen wilde bijvoorbeeld contracten met leveranciers en externe adviseurs opzeggen. Maar enerzijds was het volgens wethouder Jacob van der Heide 'nog niet zo gemakkelijk' om contracten op te zeggen. Anderzijds zegt de wethouder dat 'inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners momenteel allemaal lijden onder de coronacrisis'.

Precies voldoende

Het college gaat daarom voorlopig niet verder met de uitgavenstop. De wethouder van financiën zegt dat het 'realisme momenteel regeert'. Het totale bezuinigingspakket is precies voldoende om het verwachte tekort van zes miljoen euro over dit jaar op te heffen. Maar het is te weinig om ook weer een paar miljoen euro in de reservepot van de gemeente te krijgen.

Vijf miljoen van de bezuinigingsmaatregelen maakte het college twee weken geleden al bekend. Daarbij komt nog een besparing van zeven ton door onderhoudswerk aan wegen en viaducten een jaar uit te stellen.

Onderhoud wegen

Van der Heide: "We nemen het risico dat er bijvoorbeeld storingen optreden in bruggen, die we anders misschien zouden voorkomen. Hoewel in de praktijk dat soort storingen niet zomaar te voorkomen zijn. Dit was nog niet-gecontracteerd werk, dus we kunnen het heel eenvoudig als bezuiniging opvoeren."

Ook komt er nog een bezuiniging van drie ton door de bekostiging van de voor- en vroegschoolse educatie, laaggeletterdheid en peuterspeelzalen over te hevelen naar een rijksbudget voor onderwijsachterstanden. In de praktijk dus een maatregel die geen gevolgen voor de inwoners heeft, maar wel geld oplevert.

Geen buffer

Van der Heide: "We hadden gehoopt daar bovenop nog twee miljoen te vinden, maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Dus bouwen we niet een buffer op. Die leveren we in. Maar met die zes miljoen die we wel gevonden hebben, zouden we rond de nul moeten uitkomen."

Donderdag debatteren de fractievoorzitters via een videoverbinding met elkaar over de bezuinigingen. Van der Heide waarschuwt dat er niet zomaar gaten in de voorgestelde bezuinigingen geschoten kunnen worden.

Spons uitgeknepen

Van der Heide: "Wie de bal lek schiet, moet hem ook weer repareren. Dat zei één van mijn voorgangers, oud-wethouder Koob Schelhaas. Dat is precies waar het om gaat. Als de raad een bezuiniging afschiet, dan krijgt die ook de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Volgens ons is er geen keus meer. De spons is uitgeknepen. Wij zien in elk geval geen alternatieve bezuinigingsposten."

Hoogeveen hoopt wel dat het Rijk gemeenten compenseert voor het wegvallen van inkomsten uit sportaccommodatieverhuur, parkeeropbrengsten en bijvoorbeeld extra bijstandsuitkeringen. Jacob van der Heide: "We hadden sinds 2018 een dalende lijn van mensen in de bijstand, dit jaar leek die lijn zich verder voort te zetten. Maar nu is de instroom al weer in gang gezet."

"We hopen dat de coronacrisis snel achter ons komt te liggen. We brengen ondertussen wel in kaart wat de gevolgen zijn voor Hoogeveen, want het gaat hard oplopen zo." Op het gemeentehuis blijft een speciale projectgroep actief die ervoor moet zorgen dat Hoogeveen tot 2024 wel elk jaar 'geld op de rekening overhoudt', aldus de wethouder van financiën.

