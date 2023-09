Geen extra maatregelen na incidenten bij Asser azc: 'Het is pure pech'

In een tijdbestek van vijf dagen raakte drie keer iemand gewond bij het asielzoekerscentrum aan de Schepersmaat in Assen. Vooralsnog ziet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geen reden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

Afgelopen woensdag liep het voor het eerst uit de hand, toen een bewoner van het azc gewond raakte bij een steekpartij. In de vroege zondagochtend kwam daar een tweede incident bij, met opnieuw een gewonde. En ruim een etmaal later werd een 19-jarige azc-bewoner naar het ziekenhuis gebracht.

"Het is allemaal heel vervelend, en dat is mild uitgedrukt", reageert een woordvoerder van het COA. "We zitten er bovenop en hebben veel contact met de politie, de gemeente en de locatiemanager. Want deze incidenten hebben veel impact. Uiteraard op de bewoners, maar ook op het personeel."