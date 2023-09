FNV trekt aan de bel: 'Station Emmen is levensgevaarlijk'

Buschauffeurs van Qbuzz in Zuidoost-Drenthe vinden het stationsgebied in Emmen levensgevaarlijk. Dat blijkt uit een enquête die FNV-streekvervoer in de zomervakantie onder chauffeurs heeft gehouden. De vakbond roept de gemeente Emmen op om de verkeerssituatie rondom het hoofdstation aan te pakken.

Uit de enquête blijkt dat de bussen omgekeerd bij het laadstation moeten worden opgeladen. Dat leidt er volgens vakbond FNV toe dat de bussen tegen de rijrichting in moeten rijden. Zeven op de tien chauffeurs verklaren al één of meerdere keren (bijna) een aanrijding te hebben meegemaakt.

"Wij hebben de betrokken partijen een brief geschreven met daarin de oproep om de onveilige situatie op te lossen. We hebben ze uitgenodigd voor overleg", zegt Kuiper. De FNV-bestuurder geeft aan na te denken over het inschakelen van de arbeidsinspectie als de partijen niet op de brief reageren.