Vast op de Malediven: 'Er zijn hier meer zorgen over de inkomsten'

Een eiland dat het moet hebben van toeristen, maar nu is er geen toerist te bekennen en zijn de stranden en resorts leeg. "In het resort is het stil. We hebben nog een aantal gasten, maar die vliegen binnenkort naar huis."

Op slot

Vluchten van- en naar de Malediven gaan er bijna niet meer. En dat betekent dat het eiland op slot zit. Het resort waar Carmen werkt gaat dan ook dicht. "We hebben besloten om op 1 april te sluiten. Ik weet dat er ook andere resorts zijn die de deuren dichtdoen."

Het coronavirus leeft wel, maar zorgen zijn er meer over de inkomsten. Carmen: "We weten dat het gebeurt, maar er zijn hier niet zoveel besmettingen. Ze maken zich hier niet echt zorgen over het virus, maar wel over het verdienen van geld." Want geen toeristen betekent ook geen inkomsten.

Carmen woont en werkt op de Malediven (Rechten: RTV Drenthe)

Grote familie

Toch valt het Carmen op dat de locals positief zijn en er het beste van willen maken. Zo gaat haar resort de tijd gebruiken om te renoveren. "De meeste locals gaan nu naar huis en de rest blijft hier. Ze zijn hier ontzettend betrokken. Ze proberen mij overal bij te betrekken. Je hoort echt bij de familie. We hebben een teamgevoel. Iedereen zit tenslotte in hetzelfde schuitje."

Uitzicht vanuit het resort (Rechten: Eigen foto)

Genoeg te doen

Ondanks dat er geen toeristen zijn, is er nog genoeg werk te doen. Naast het renoveren houdt Carmen het eiland netjes. "We onderhouden de jungle en het water. Zo verplaatsen we bijvoorbeeld stenen in de zee." Dit alles om er weer helemaal klaar voor te zijn als de toeristen terugkomen.

Zelf wil ze absoluut niet terug. "Ik zit er niet echt om te springen om terug te gaan. Dan zie ik de situatie in Nederland. Hier zit je op een eiland en het verspreidt zich hier niet zo snel."