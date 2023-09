Boek over zaak Willeke Dost verschijnt pas volgend jaar na 'solide tip'

Het boek De mysterieuze verdwijning van Willeke Dost van Marja West komt 3 oktober toch niet uit. De verschijningsdatum is uitgesteld vanwege nieuwe informatie over de zaak.

Schrijfster Marja West zegt dat ze 'een zeer solide tip' over de verdwijning heeft gekregen. "Daarvoor is nader onderzoek nodig en dat vergt nogal wat tijd. We koersen met de uitgever nu op volgend jaar, hopelijk nog voor de zomer", zegt ze.

Al eerder werd de verschijningsdatum uitgesteld, omdat West aanvankelijk een co-auteur had in Jürgen Snoeren. Het duo schreef in 2021 ook al samen een boek over een geruchtmakende verdwijningszaak. Dat was Verloren in de jungle, een reconstructie van de mysterieuze verdwijning in 2014 van twee Nederlandse meisjes in Panama. Maar Snoeren stapte eerder dit jaar uit het project Willeke Dost, omdat het vele onderzoekswerk hem te veel kostte, in combinatie met een nieuwe baan en zijn jonge gezin.

Serieuze aanwijzing

Marja West wil over de 'solide tip' die ze onlangs kreeg verder niets kwijt. "Maar het gaat om een zeer serieuze aanwijzing. Die kan hopelijk leiden tot de vondst van Willeke, of in elk geval uitwijzen dat ze op die plek zeker is geweest nadat ze in januari 1992 spoorloos verdween uit het huis van haar pleegouders in Koekange. Meer kan niet ik er niet over zeggen. Maar hopelijk is dat toch dat ene puzzelstukje, wat nodig is om deze zaak op te lossen."

Deze zomer was er een rechtszaak over het boek. Oude bekenden van het verdwenen meisje, die ook door West benaderd waren, wilden per se niet met hun naam en woonplaats in het boek genoemd worden. Ze eisten via de rechter aanpassingen van de inhoud van het boek. Maar dat is door de rechter afgewezen.

Dorp verscheurd

Marja West is sinds vorig jaar bezig met het boek. De verdwijningszaak intrigeert haar al sinds 1997, toen ze enkele jaren in Drenthe woonde, en ook in Koekange terecht kwam. Ze merkte hoezeer daar het dorp verscheurd was geraakt door de verdwijning van het meisje.

"Aanvankelijk was het mijn idee om een boek te schrijven over het dorp Koekange, en wat deze zaak allemaal deed met de bewoners. Want er is in de afgelopen dertig jaar herhaaldelijk gezocht in en rond Koekange naar het meisje, en dat had nogal wat impact. Tv-ploegen rukten dan massaal uit, liepen zomaar tuinen in, en daar vonden bewoners wat van."

Uit de hand gelopen

Maar volgens West is door nieuwe informatie het verhaal langzamerhand omgeslagen naar verder onderzoek naar de verdwijning zelf. "Op een gegeven moment ben ik op een pad terecht gekomen, waar nog nooit iemand naar heeft gekeken. En vanaf daar liep mijn hele onderzoek uit de hand, en ben ik er al meer dan twaalf maanden mee bezig. Ik kom tot heel andere conclusies dan tot nu zijn getrokken. Meer kan ik er niet over zeggen."

Voor het schrijven van het boek heeft West de afgelopen tijd getuigenissen nog eens nagetrokken van zoveel mogelijk betrokkenen in deze verdwijningszaak. Ook kreeg ze vele nieuwe tips binnen, waaronder eentje die nu dus aanleiding is tot diepgravend onderzoek.