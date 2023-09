Drentse vriendengroep maakt op Times Square reclame voor eigen feestweekend

Tussen de reclames van Apple, Disney en Coca Cola was vorige week op Times Square een oer-Drentse reclame te zien. Een vriendengroep uit Alteveer en Kerkenveld besloot tijdens hun bezoek aan New York voor even een billboard te claimen en hun eigen 'Feestweekend De Heidegeit'n' in de spotlights van Times Square te zetten.

Het was zomaar een spontaan ideetje toen de acht vrienden donderdagavond over Times Square liepen, zegt Patrick Hartman. "Toen zagen we een reclame voorbijkomen dat je je eigen reclame kon uploaden. Dat leek ons wel grappig. Maar waarschijnlijk hartstikke duur, dachten we."

Een korte research leert hen dat je voor veertig dollar veertien seconden je eigen reclame kun showen. Alleen even via een app een pdf-bestand uploaden en klaar is Kees. "Dat wordt natuurlijk niks, dachten we nog", zegt Hartman. Maar niet geschoten is altijd mis denken ze, en 40 dollar verdeeld over acht man stelt weinig voor. "In de McDonald's hebben we ter plekke onze reclame in elkaar geprutst."