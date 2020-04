Online vogelcursus voor de thuiszitter in coronatijd

"Je merkt dat mensen minder prikkels hebben en meer om zich heen kijken", zegt vogelaar Camilla Dreef in het NOS Radio 1 Journaal. "We krijgen vragen als: 'goh, zien we die vogel nu meer dan normaal?' Maar ik durf bijna wel met zekerheid te zeggen dat die er waarschijnlijk altijd al wel heeft gezeten, maar dat je hem gewoon niet eerder hebt gezien." Het 'waarnemerseffect' noemt Dreef dat. "We zijn de natuur om ons heen gewoon veel meer aan het waarderen, omdat het zo'n fijne afleiding is van alles om ons heen."

'Vogelwereld volop in beweging'

Volgens de vogelaar is het ook de perfecte tijd in het jaar om vogels te kijken en te luisteren. Vogels zijn volop bezig met het claimen van een territorium en het bouwen van nestjes. Ook zijn honderden miljoenen trekvogels op weg naar hun broedplekken. "Sommige vogels komen net terug uit Afrika, dus de vogelwereld is volop in beweging."

De online lessen zijn gratis en zijn te downloaden op de website van de Vogelbescherming. In tien lessen krijg je meer te weten over al die vogels die rond je huis vliegen. Elke les worden er twee vogels uitgelicht.

In de cursus worden vogels behandeld die je in de directe omgeving, in je tuin, op je balkon of in een parkje in de buurt moet kunnen zien. "Zo leer je het verschil tussen de pimpelmees en de koolmees en krijg je tips hoe je ze kan herkennen", zegt Dreef. "Maar het gaat ook over wat voor plekje ze zoeken in de tuin en wat voor geluiden ze maken."

'Stenen eruit, groen erin'

Boomklever, boomkruiper, huismus of ringmus, veel mensen weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Maar volgens Dreef kom je met een goed oor al een heel eind. "Je moet goed luisteren. Ik hoor nu net bijvoorbeeld een zwartkop naast me zingen. En in de verte zit een tjiftjaf te roepen. Het is wel even trainen natuurlijk, maar daar zijn die lessen voor."

Voor mensen die graag meer vogels willen in hun tuin heeft Dreef een tip: "Zorg dat je een rustig plekje hebt en een groene tuin, of een groen balkon. Stenen eruit, groen erin. Dan hebben de vogels een paradijsje. Jij hoeft alleen maar rustig in je stoel te zitten en dan komen de vogels ook vrij dichtbij. Ik zou zeggen: veel vogelplezier!"