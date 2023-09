Zwiggelte is 'wielrenwalhalla' tijdens EK wielrennen

Als wielrenners Zwiggelte binnenrijden tijdens het EK in Drenthe zien ze eerst een enorme fiets met banden van streekproducten. Dan een rits foto's van wielerwedstrijden uit vervlogen tijden. Wie links van het peloton rijdt ziet nog een kunstwerk dat tientallen kinderen hebben gemaakt. En als ze het dorp uitrijden ligt links nog een enorme grastekening van twee patrijzen.

Het is duidelijk, Zwiggelte pakt uit dit EK. Volgens Roelie van der Sterren van Dorpsbelangen Zwiggelte doet bijna het hele dorp mee met de versieringen en activiteiten. "Samen doen, samen werken. Saamhorigheid krijg je daarvan. Het is een klein dorp, maar er gebeurt wel van alles en ik denk dat dat wel onze kracht is, ja."

Streekproducten

De grastekening van de patrijzen vult een veld van enkele hectares. Het is het werk van de Boermarke Zwiggelte. Het kunstwerk is gemaakt door de activiteitencommissie voor kinderen. De fiets met streekproducten is door Roelies eigen dorpsbelangen in elkaar gestoken. "Een metaalbewerker uit het dorp heeft dat voor ons gemaakt, en we hebben 'm versierd met producten uit het dorp. Agrarische producten als mais, tarwe, aardappelen, suikerbieten, uien. Maar ook zonnebloemen uit de akkerranden. En nog wat hortensia's en hulst uit de tuinen van een aantal mensen uit het dorp."

Alleen de elite-mannen rijden zondag door Zwiggelte op weg naar het lokale rondje over de VAM-berg. Het peloton dendert waarschijnlijk in een paar minuten door het dorp, terwijl de voorbereidingen voor de festiviteiten weken in beslag hebben genomen.