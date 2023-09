Conflict tussen Tynaarlo en werkneemster wordt geweten aan 'cultuurverschil'

Een werknemer van de gemeente Tynaarlo vecht haar ontslag aan bij de rechtbank. De vrouw wil haar baan behouden, maar de gemeente vindt haar situatie onhoudbaar. Dat zit hem vooral in het grote cultuurverschil.

De vrouw in kwestie werd in 2022 aangesteld als één van elf 'vakmanagers'. In het kader van een nieuwe werkstructuur, is het 330-koppige ambtenarenapparaat in Tynaarlo onderverdeeld in elf groepen. Boven die groepen staan vakmanagers, die de koppeling moeten maken tussen de ambtenaren en het hoofd van de organisatie.

Welzijnswerk wordt gemeenteaangelegenheid

De medewerker die nu haar ontslag aanvecht, was de vakmanager van de 'sociale dienst'. Ze zou de link moeten zijn tussen maatschappelijk werkers en de gemeente.

Een pittige opdracht, want de gemeente Tynaarlo heeft nog maar drie jaar het maatschappelijk werk onder zich. In fases kwamen onder meer de mensen van Stichting Trias en MEE onder de vleugels van de gemeente.

"Al vrij snel kwamen de cultuurverschillen van mensen in het maatschappelijk werk en de gemeente aan het licht", stelt gemeentesecretaris Peter Koekoek (36). De gemeentesecretaris is algemeen directeur van de ambtenarenorganisatie.

Koekoek geeft als voorbeeld de vraag van maatschappelijk werkers om meer te kunnen doen voor hun cliënten, terwijl de gemeente daar het geld niet voor heeft. "Wij moeten het bredere plaatje dan in het oog houden, maar dat zorgt voor wrijving bij de maatschappelijk werkers, omdat zij het al druk hebben en het gevoel krijgen dat ze niet de zorg kunnen bieden die ze willen."

Wij-zij denken

Zowel gemeentesecretaris Koekoek als burgemeester Marcel Thijsen stellen dat de medewerker zich niet boven de groep maatschappelijk werkers stelde, maar ertussen. "In plaats van een brug te slaan, werd het wij-zij denken versterkt", stelt Koekoek.

Volgens Thijsen was er weinig begrip voor de manier waarop de gemeente werkt. "Wij kunnen niet zomaar onder bureaucratie uit", zegt hij. "En juist die bureaucratie stoorde de maatschappelijk werkers."

Supergoed

Koekoek betreurt de situatie maar zegt dat bureaucratie zijn voordelen heeft. "Bureaucratie heeft een negatieve lading, maar heeft ook zijn voordelen. Zeker binnen het ambtelijk apparaat. Het maakt namelijk dat iedereen gelijk is en dat er duidelijke regels zijn. Bij welzijnsorganisaties is er maar één belang: hulp bieden. Bij gemeenten spelen er meer belangen."

Volgens de gemeentesecretaris staat het welzijnswerk in Tynaarlo er 'supergoed' voor. "We krijgen echt heel weinig klachten."

De werknemer die nu tegenover Tynaarlo in de rechtbank staat, geniet onder 'haar afdeling' nog redelijk wat steun. De gemeente bekijkt nu of Koekoek de juiste man is om deze groep te blijven aansturen, of dat er 'naar een andere oplossing moet worden gekeken'.

Burgemeester Thijsen benadrukt dat de positie van Koekoek niet ter discussie staat, aangezien hij veel steun geniet onder ambtenaren. "Ik kan je de appjes laten lezen die ik heb gekregen naar aanleiding van dit nieuws", zegt Thijsen. "De support is hartverwarmend."

Terug in de tijd

Koekoek verwijt zichzelf dat er in de zoektocht naar vakmanagers voor de gemeente niet kritisch genoeg is gekeken naar de kandidaten. "We zullen voortaan in de procedure wat meer onze tijd nemen", zegt hij. "Ook al hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. Voor de langere termijn is het beter om goed naar de juiste persoon te zoeken. Zulke zaken werpen je namelijk jaren terug in de tijd."

Volgens Thijsen is er uit eerdere berichtgeving ten onrechte een beeld ontstaan dat Koekoek weinig steun zou hebben op het gemeentehuis in Vries. "Dat is zeker niet het geval", zegt hij. "We moeten nu vooruit en kijken hoe we zulke situaties in de toekomst kunnen vermijden."

Wachten op oordeel

De eisende partij wil desgevraagd niet reageren op de gemeente Tynaarlo. Advocaat Jan Heida zegt geen uitspraken te doen tot de rechter een oordeel heeft gegeven in deze zaak.