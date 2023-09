Ouderenzorgorganisatie over schrappen bezuiniging: 'Positief, maar nog onvoldoende'

De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) is lichtelijk opgelucht dat een deel van de geplande bezuinigingen van tafel zijn. De organisatie stelt dat er meer maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg in Noord-Nederland financieel gezond te houden.

NRC meldt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de helft van de bezuinigingen voor volgend jaar in de ouderenzorgsector laat varen, omdat het onderwerp controversieel is verklaard door het demissionaire kabinet. Dat komt neer op een totaalbedrag van zo'n 225 miljoen euro.

Directeur-bestuurder Roeli Mossel van NNCZ is gematigd opgelucht. "We hebben de stukken nog niet gezien, maar afgaande op de eerste berichten zien we een voorzichtige positieve ontwikkeling. Het niet door laten gaan van een deel van de financiële kortingen lost ongeveer een kwart van de problemen voor 2024 op. Dat is positief, maar is nog onvoldoende."

Tekorten nog altijd groot

Een groot deel van de organisaties komt volgens Mossel nog steeds in de problemen met de resterende financiële vraagstukken. "We zijn er nog lang niet. Het grootste probleem is dat door de nieuwe cao, lonen gestegen zijn, waardoor kosten voor organisaties sterk oplopen. En die worden niet of nauwelijks gecompenseerd. Over die compensatie hoor je nog niets en dat is wel zorgwekkend. Het vormt ongeveer de helft van de voorspelde tekorten voor 2024".