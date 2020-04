Komend weekend geen wegen afgesloten in Drenthe

Op voorhand worden in Drenthe komend weekend geen toeristische plekken of wegen afgesloten (Rechten: Fred van Os/RTV Drenthe)

Bepaalde toeristische plekken en kleine landweggetjes worden komend weekeinde in Nederland afgesloten voor motorrijders en wielerclubs. Dit om wandelaars de kans te geven van het mooie weer te genieten. Dat hebben de vijfentwintig veiligheidsregio's gisteren afgesproken. Maar in Drenthe is er tot nu toe geen reden om op voorhand al toeristische plekken en wegen af te sluiten.

"Dat geldt ook voor de wegen naar de grens", laat Anita Klingenberg namens de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) weten.

Drenten houden zich aan maatregelen

"Afgelopen weekend hebben de inwoners van Drenthe laten zien dat ze zich over het algemeen heel goed aan de maatregelen houden", zegt Klingenberg.

Wel zal er handhaving te zien zijn. De VRD doet dit in samenwerking met de politie. Als het nodig is kan Marco Out, voorzitter van de VRD, tot sluiting van bepaalde gebieden overgaan. "Maar dat is nu nog niet aan de orde. We hopen dat iedereen zich opnieuw aan de oproep houdt om zoveel mogelijk thuis te blijven. En als je al op pad gaat: houd dan afstand", besluit Klingenberg.