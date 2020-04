'Grote zorg van detailhandel zijn vaak kostbare voorraden die waarde verliezen'

Dierckxsens is eigenaar van drie mannenmodezaken in Hoogeveen, Meppel en Raalte. "Mijn grootste zorg is: hoe krijg ik die voorraad er tegen een normale prijs uit? Dus ik doe er alles aan om de voorraad zo laag mogelijk en de liquiditeit zo hoog mogelijk te houden", verklaart Dierckxsens.

Kostbare voorraad

In zijn drie winkels hangt in totaal nu voor zo'n 700.000 euro aan kleding in de rekken. Binnenkort wordt de zomerkleding met korte mouwen nog geleverd en half juli arriveert alweer de wintercollectie. Allemaal artikelen die al ver van tevoren besteld zijn.

"Daarom is het allemaal extra spannend hoe lang we de gevolgen van het coronavirus blijven voelen. Natuurlijk kun je best een keer een blauw jasje bewaren. Maar over het algemeen is alles hier aan mode onderhevig en is het in augustus niks meer waard", aldus Dierckxsens.

Overheidsregelingen

De Hoogeveense ondernemer heeft zich aangemeld voor verschillende overheidsregelingen. Zo krijgt hij een tegemoetkoming in de loonkosten van zijn personeel dat nu thuis zit en de eenmalige gift van 4.000 euro die speciaal voor ondernemers in het leven is geroepen.

Daarnaast heeft hij op het laatste moment de productie van 2.200 blouses stopgezet die hij in eigen beheer laat maken.

Klanten op afspraak

Van maandag tot en met donderdag komen de klanten nu alleen op afspraak. Alleen vrijdag en zaterdag zijn ze nog gewoon open.

"In maart ging het nog. Toen miste ik 65% aan omzet omdat we de eerste twee weken nog open waren. Maar deze maand zit ik op 80% tot 85% omzetderving", licht Dierckxsens toe. Toch kiest hij er bewust voor om de deuren niet helemaal te sluiten. "Vooral ook om zichtbaar te blijven. Daarnaast is dit een veilige manier voor klanten om te winkelen in deze tijd. Wie een afspraak maakt wordt één op één geholpen. En daarnaast draaien we toch nog een beetje omzet."

Toekomst?

Naar de toekomst kijken is op dit moment voor iedereen lastig. Dierckxsens is zuinig met z'n geld omgesprongen in het verleden en kan nog wel even vooruit.

"Ik ga er vanuit dat ik dit jaar vreselijk verlies ga draaien. Ik ben nu 53 jaar, dus ik moest sowieso nog wel een tijdje, maar nu moet ik in ieder geval nog een paar jaar langer. Het zij zo", besluit Dierckxsens.