Jonge verdachten in Yorneo-zaak blijven vastzitten

Vier jonge mannen uit Emmen (20), Groningen (19) en Ruinerwold (17) die direct of indirect zijn betrokken bij de dood van een 26-jarige medewerkster in jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen, blijven vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald.

De verdachten uit Ruinerwold en Emmen werden kort na het drama in de zorginstelling opgepakt. Beiden gaven toe dat zij in het pand aan de Stationsstraat waren om een kluis te stelen.

De diefstal mondde uit in het doden van de jeugdzorgverlener uit Groningen. Ze werd met messteken om het leven gebracht. Beiden geven elkaar de schuld van het steken van de vrouw. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de twee gekwalificeerde doodslag.

De verdachten wilden die avond een tankstation in Emmen overvallen, maar die was gesloten. Daarop werd besloten de kluis van de jeugdinstelling te stelen, waar de jongste verbleef. De diefstal liep uit de hand. Een meisje, dat ook in de instelling verbleef, probeerde hulp in te schakelen. Zijn werd vastgehouden, maar het lukte haar toch om in het naastgelegen restaurant om hulp te roepen.

Overval op McDonald's

De vermeende betrokkenen van de fatale steekpartij hadden meer op hun kerfstok. Samen met een 18-jarige tiener uit Roden vormden ze een jeugdbende. In wisselende samenstelling pleegde de groep straatroven en een overval op de McDonald's in Emmen, waarbij een schot werd gelost.

De verdachten worden nog psychisch onderzocht, of hebben inmiddels een psychisch onderzoek achter de rug. De 20-jarige Emmenaar, aanwezig in de zorginstelling tijdens het dodelijke incident, was al onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Hij moet terugkeren voor een aanvullende observatie, omdat tijdens zijn onderzoek een zedenzaak boven kwam drijven, die overigens losstaat van de geweldzaak in Emmen.

Om echter een compleet beeld van de jongeman te vormen wordt hij op basis van dat zedendelict opnieuw in het PBC onderzocht. Dat zedendelict wordt in januari ook behandeld tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Acht getuigen, onder wie alle verdachten, worden nog bij de rechter-commissaris gehoord. Dit gebeurt eind oktober of begin november.

Niet naar huis om zwangerschap

De 19-jarige Groninger wilde graag naar huis, zei hij tegen de rechter. Zijn vriendin zit in de laatste fase van haar zwangerschap. Maar de poging zichzelf vrij te pleiten, mislukte. De rechter vindt zijn zaak te ernstig om hem te laten gaan. Zijn persoonlijke belangen wegen niet zwaar genoeg.

De 18-jarige tiener uit Roden stond vorige week voor de kinderrechter in Assen. Hij kwam begin dit jaar vrij, maar werd onlangs weer vastgezet na een nieuwe inbraak en diefstal van een kluis met ruim 10.000 euro.