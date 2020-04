Gouden hart in Emmen voor alle hulpverleners in Nederland

"Overal zie je spontaan initiatieven ontstaan en in tuinen, parken of weilanden worden veel harten getoond voor iedereen die zich zo enorm inzet voor de medemens. Dat raakt me, maar het prikkelde me ook om zelf iets te initiëren. We doen het niet alleen, want in het hart staan voertuigen van de politie, Rijkswaterstaat, ambulance en brandweer."

Vanzelfsprekend ondervindt Koolen zelf ook de gevolgen van de crisis. "Er zijn veel minder auto's bij de weg, dus is er simpelweg ook minder werk voor ons. Maar dat geldt niet alleen voor ons bedrijf. Iedereen krijgt ermee te maken en voor elk bedrijf, hoe groot of klein ook, heeft dit financiële gevolgen. Daarom ook dit idee. We moeten het samen doen en samen volhouden."

Bekijk hieronder de beelden van het gouden hart (met dank aan www.instagram.com/mooierinbeeld.nl)