Gewonde oehoe gevonden in Papenvoort

Vogelopvang Fugelhelling heeft een oehoe gered. De zeldzame en grootste uil van Europa zat vast in schrikdraad en werd gered door een vrijwilliger van de opvang.

De oehoe werd gevonden in Papenvoort en maakt het 'best goed', zegt vogelopvangbeheerder Hetty Sinnema. "De poot is gezwollen. Nu is het afwachten tot de zwelling afneemt en kijken hoe de functie van de poot is." Het gaat om een mannetjesexemplaar van zo'n 50 centimeter, waarschijnlijk volwassen.

Opmars oehoe's

Wilde oehoes zijn zeldzaam in Nederland, al komen ze in de grensregio steeds vaker voor. "Ze zijn met een opmars bezig. Ze komen ook in Gelderland, Overijssel en Limburg voor."

Hoeveel er precies in Drenthe zijn, kan Sinnema niet zeggen. "Maar er zijn in ieder geval meerdere broedparen in Drenthe."

Om die reden heeft de vogelopvang ook contact gezocht met de oehoewerkgroep Drenthe. "Het mannetje zou onderdeel van een broedpaar kunnen zijn. Bovendien is hij niet geringd en biedt dit de kans om hem geringd los te laten."

Extra lang toezicht

Vanwege de verstrikking in het schrikdraad, blijft het beestje extra lang onder toezicht. "Ik ben er nog niet van overtuigd dat er inwendig geen schade is."