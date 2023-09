Kijk live: koning leest Troonrede voor

Het laatste kabinet-Rutte doet de plannen uit de doeken voor het komende jaar. Vanwege de demissionaire status hoeven geen grote koerswijzigingen te worden verwacht. Naar verluidt wordt in de begroting wel geld uitgetrokken om de koopkracht van lagere inkomens op peil te houden.

De koning leest volgens traditie eerst de troonrede. Vanwege de verbouwing van het Binnenhof gebeurt dat in Koninklijke Schouwburg in Den Haag. In de Tweede Kamer wordt daarna de rijksbegroting bekendgemaakt.