'De minste hunebedden, maar de enige met een museum'

Waarom zijn er alleen in Drenthe hunebedden? Kees uit Slagharen is nieuwsgierig en stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit!.

Om de vraag te beantwoorden, moeten we eerst kijken of het wel klopt. Volgens het Hunebedcentrum in Borger zijn er op dit moment nog 52 hunebedden te vinden in Drenthe, en twee in Groningen. Op zeker dertig andere plaatsen in Nederland zijn er sporen van hunebedden gevonden, maar zijn de grote stenen zelf verdwenen.

Dat de hunebedden alleen in Drenthe te vinden zijn, is dus niet waar. Harrie Wolters, directeur van het Hunebedcentrum: "Sterker nog, vergeleken met de omliggende landen zijn er in Drenthe juist bijzonder weinig hunebedden te vinden!"

Een stukje geschiedenis

Hoe dat zit? Nou kijk, de hunebedden zijn gebouwd door de boeren van de zogeheten trechterbekercultuur, tussen ruwweg 4000 en 2700 voor Christus. In die tijd was er nog geen landsgrens zoals nu, laat staan een provinciegrens. Op de plekken waar stenen te vinden waren, bouwden ze hunebedden op hogere plaatsen in het landschap. In Drenthe liggen op de Hondsrug de meeste hunebedden, omdat dit gebied hoger ligt en stenen daardoor makkelijker te verzamelen waren.

Wolters: "Maar als je een stukje de grens over gaat naar Duitsland, in de Emslanden, daar vind je bijvoorbeeld nog tachtig hunebedden. En dat waren er vroeger veel, véél meer. In Duitsland zijn 1350 hunebedden te vinden, en in Denemarken wel 2500."

Onvoorstelbare aantallen

Als je zo ver terug gaat in de tijd, terug naar het trechterbekervolk, dan schrik je van de aantallen hunebedden die er geweest moeten zijn. "Het middelpunt van deze cultuur, van dit volk, was te vinden in Denemarken, en een stukje Duitsland. Er zijn naar schatting wel 25.000 hunebedden geweest!"

Waar zijn deze dan allemaal gebleven? Wolters: "Veel van de grootste stenen zijn gebruikt bij het bouwen van dijken. Ook hebben een aantal kerken hunebedstenen in de fundering. De hunebedden in Denemarken die er nog zijn, zijn ook niet makkelijk te vinden. Er staat geen bordje bij of zo, je moet met gps-coördinaten in de hand op pad gaan om ze op te sporen."

Onbekend maakt onbemind

Toch staat juist Drenthe bekend om zijn hunebedden, hoewel er in verhouding dus bijzonder weinig zijn hier. Hoe kan dat? "In Drenthe, en in Nederland, leren we de kinderen over hunebedden op school. We hebben er misschien niet veel, maar we zijn er wel trots en zuinig op. We zijn ook het enige land met een Hunebedmuseum!"

Dus hoewel er in Denemarken en Duitsland veel meer van de stenen monumenten te vinden zijn, weten ze daar niet wat ze in huis hebben. "Het is er gewoon niet zo bekend, en het lijkt ze ook niet zo veel uit te maken. Die hunebedden die zijn daar gewoon, en ze zien niet hoe bijzonder dat is."

Zoek het uit!

