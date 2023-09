Kantoren aan Noorderstaete in Assen transformeren in wooncomplex

Kantorencomplex Noorderstaete in Assen krijgt de komende jaren een metamorfose. Het wordt getransformeerd tot een klein woonwijkje met 62 huurappartementen.

Het terrein Noorderstaete met vier kantoorgebouwen ligt ingeklemd tussen de Europaweg-Noord, de Groningerstraat en de Smetanalaan. Thijs van Bree van Vastgoed Groningen Projectontwikkeling wil het gebied in fases herontwikkelen tot woongebied.

Zestig procent sociale huur

Hij is al een tijdje in bezit van Noorderstaete, maar moest eerst overleggen met de gemeente wat er ontwikkeld mag worden, en waaraan in Assen vooral behoefte is. "Afgesproken is dat er voor zestig procent sociale huur komt. Dat betekent een huurprijs van rond de 800 euro. Veertig procent bestaat uit wat duurdere huurappartementen, met een groter oppervlak", aldus Van Bree.

Volgens Van Bree varieert het vloeroppervlak van de tientallen huurappartementen tussen de 46 en 80 vierkante meter. "Er komt daar een mix qua doelgroepen, want de woonruimte is geschikt voor éénpersoonshuishoudens, tweepersoons, maar ook voor jonge gezinnen."

Geen haast

Wanneer de transformatie van het Asser kantorencomplex begint, kan de projectontwikkelaar niet zeggen. "De overeenkomst met de gemeente, om tot ombouw over te mogen gaan, die is er. De volgende stap is de omgevingsvergunning, die zullen we eind deze maand indienen."

Maar vervolgens heel snel aan de slag, dat zal niet gebeuren, meldt Van Bree. "De marktomstandigheden zijn niet goed genoeg. De bouwkosten zijn nog altijd ontzettend hoog, en er is personeelskrapte. We hebben geen haast."

Omwonenden ingelicht

Volgens de ontwikkelaar zijn directe omwonenden van Noorderstaete inmiddels ingelicht op een informatiebijeenkomst. "De reacties op deze avond waren positief, vooral als we het terrein ook echt inrichten als apart woongebied. Daar zorgen we voor. Er komen fietsbergingen, zowel buiten het pand als inpandig, er komt groen en er blijven voldoende parkeerplaatsen bestaan voor auto's van de toekomstige huurders."

De ombouw gebeurt straks ook in fases. "We hebben nog te maken met lopende huurcontracten van bedrijven in sommige kantoorruimtes. Die respecteren wij." De ombouw van Noorderstaete tot woongebied is 'een miljoenenklus'. Wanneer alles klaar moet zijn, is nog onduidelijk.