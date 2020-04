Ruim 4400 Drentse ondernemers vragen nooduitkering aan

De bijzondere bijstand, met de officiële naam Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), is bedoeld voor zelfstandigen die financieel in de knel komen door de coronacrisis. Zij kunnen voor maximaal drie maanden een aanvulling krijgen tot het bijstandsniveau. De bedragen hoeven niet terugbetaald te worden, tenzij achteraf blijkt dat de zelfstandige meer verdiende dan zijn schatting vooraf van de inkomsten in de periode tussen 1 maart en 31 mei.

Nood hoog in Emmen

In onze provincie hebben tot afgelopen maandag ruim 4400 zelfstandigen een beroep gedaan op de TOZO. Vooral in de gemeente Emmen is de nood hoog, met een totaal van 850 aanvragen. De gemeente verwacht 90 procent van deze aanvragen goed te keuren. Het geld voor de speciale bijstand is afkomstig van het Rijk. Emmen laat weten een voorschot van bijna 1,2 miljoen euro te hebben ontvangen voor gedupeerde zelfstandigen.

Werkplein Drentsche Aa regelt de verwerking van de TOZO van de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen. Met een totaal van 931 aanvragen blijkt de speciale regeling ook in deze regio zeer welkom. De sociale dienst meldt dat inmiddels al 750 ondernemers zijn uitbetaald.

Minste aanvragen in Borger-Odoorn

Borger-Odoorn heeft met 72 het minste aantal aanvragen binnen gekregen van de Drentse gemeenten. Daarvan zijn inmiddels vijf uitkeringen daadwerkelijk uitgekeerd.

Hieronder een overzicht van het aantal zelfstandigen in jouw gemeente dat steun bij de gemeente heeft aangevraagd.

De thuissituatie van de zelfstandige speelt een belangrijke rol bij de hoogte van de uitkering. Getrouwden of samenwonenden krijgen hun inkomen aangevuld tot 1.500 euro, alleenstaanden ontvangen maximaal 1.050 euro. Verder moet de aanvrager het afgelopen jaar minimaal 1225 uur als zelfstandige hebben gewerkt, wat omgerekend neerkomt op gemiddeld 24 uur per week. Overige regels zijn flink versoepeld om de bijstand zo snel mogelijk te kunnen uitkeren.

