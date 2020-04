Westerveld draait omstreden oud-papierbesluit terug

Westerveld trekt voorstel in om zelf oud papier in te zamelen (Rechten: Pixabay)

Westerveld heeft de afgelopen dagen verschillende brieven gekregen van scholen en verenigingen, nadat het college van burgemeester en wethouders op 3 april bekendmaakte dat de gemeente de inzameling zelf gaat doen. Alle inwoners van de gemeente zouden een extra grijze container krijgen met een blauwe deksel.

Besluit zonder overleg

Tot nu toe werd oud papier ingezameld door scholen en verenigingen. Een aantal scholen is ermee gestopt, omdat de kosten opliepen. Ze gebruikten voor de inzameling wagens van een bedrijf uit Staphorst. Nu dit bedrijf vanwege een brand elders wagens moet inhuren, berekent het de kosten door aan de scholen.

De prijs van oud papier is bovendien zo laag dat het niet loont om met deze extra kosten nog oud papier in te zamelen. De scholen en verenigingen die nog wél inzamelen, zetten een bedrijf uit Oude Pekela in om het papier op te halen. Zij hebben de extra kosten niet. De gemeente betaalt een garantieprijs uit aan de partijen die papier ophalen.

Brief op poten

De ouderraad van openbare basisschool De Bosrank in Havelte heeft deze week een 'brief op poten' naar de gemeente gestuurd. De school in Vledder en muziekvereniging VCE Westerveld waren nog bezig met een brief. Ze snappen niets van de stap van de gemeente. Ze zijn ook van tevoren niet ingelicht en stellen dat ze niet zonder de oud-papierinkomsten kunnen. Dat geld wordt gebruikt voor activiteiten.

Voor het college is de ophef reden om het voorstel nu terug te draaien. Pas als er een mogelijkheid is om met de inzamelaars te praten over het voorstel, zal het weer als punt van discussie worden ingebracht. De PvdA en het CDA hebben vragen gesteld over de inzameling van oud papier. Ze zijn boos over de gang van zaken.

Lees ook: