Tynaarlo hangt vlag uit op 13 april vanwege 75 jaar bevrijding

Dit jaar zou het een groot feest moeten worden. 75 jaar vrijheid. Vanwege het coronavirus is deze herdenking afgelast. "Juist nu we vrijheid willen vieren, beperkt het coronavirus ons in onze vrijheid", zo wordt gesteld. Daarom vragen de 4 en 5 mei comités aan inwoners om de vlag op te hangen als blijk van waardering aan onze bevrijders.

Burgemeester van Tynaarlo, Marcel Thijsen, steunt de actie. "Ook in de uitzonderlijke situatie waarin we ons nu bevinden, is het belangrijk om stil te staan bij oorlog, vrede en vrijheid. Dat kan nu even niet met elkaar en schouder aan schouder, maar laten we dan samen op deze manier zien dat we ook op afstand met elkaar verbonden zijn".