Regenbogen en 'uier-wolken' boven Drenthe dankzij felle buien

'Borsten of uiers'

"Wat je zag was een sterk dalende luchtbeweging achter de buien. Dan krijg je stapelwolken, maar die hingen op de kop", vertelt Voerman. "Het zijn uitstulpingen naar beneden toe. En dat noemen we dus mammatusbewolking. Mammatus is afgeleid van het Latijns voor borsten of uiers. Het zijn dan dus van die lobbige wolken die naar beneden hangen. Er is dan heel veel turbulentie in de atmosfeer. Dat is een prachtig gezicht, zeker als de zon er op schijnt. En dat hebben we gezien gisteravond", zegt de weerman enthousiast.