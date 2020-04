Oproep Herinneringscentrum Kamp Westerbork: 'Herdenk thuis'

"Helaas hebben we moeten besluiten dat er geen herdenking op het kampterrein zal zijn", vertelt Verschoor. "Wij zullen hier niet zijn en niet zoals gewoonlijk kransen en bloemen leggen. Er zullen ook geen nabestaanden zijn, overlevenden of schoolklassen. Het kampterrein is leeg."

Eerder deze maand werden vanwege het coronavirus al verschillende evenementen op het voormalig kampterrein afgelast, zo werd de herdenking van 75 jaar bevrijding van Kamp Westerbork uitgesteld. En nu heeft het herinneringscentrum dus ook een knoop doorgehakt over de dodenherdenking op 4 mei. Eerder gaf directeur Gerdien Verschoor nog aan dat het centrum keek of er andere manieren waren om op het kampterrein te herdenken. Maar dat bleek niet mogelijk.

'Het kampterrein is leeg'

De gemeente Coevorden herdacht afgelopen zondag de slachtoffers die bij de bevrijding om zijn gekomen. Dat deed burgemeester Bert Bouwmeester door een krans te leggen in het gezelschap van alleen een trompettist. Die middenweg wilde het Herinneringscentrum niet kiezen: "De verleiding was groot, maar dan komen anderen weer in de verleiding om ook te komen", licht Verschoor toe.

Het bezorgen van kransen en bloemen raadt de directeur eveneens af. "Ik weet het, het is heel moeilijk. We hebben het er intern uitgebreid over gehad. Gisteren hebben we besloten om ook als team hier geen rozen te leggen."

Podcast

Wel komt rond 4 mei het Herinneringscentrum Kamp Westerbork met de podcast 'Ik herdenk thuis'. Daarin kunnen mensen luisteren naar de herdenking zoals die oorspronkelijk was beoogd. "We willen graag de sprekers die we voor 4 mei gevraagd hadden, de mogelijkheid geven om hun verhaal te vertellen. Deze groep wordt steeds kleiner, maar hier op het kampterrein zal het op 4 mei stiller zijn dan ooit."

Uitzending RTV Drenthe

Maar dat er geen fysiek evenement plaatsvindt, betekent niet dat er niet wordt herdacht. Op RTV Drenthe zal een alternatieve dodenherdenking te zien zijn. De uitzending bestaat voor een deel uit beelden uit het archief. Het andere deel wordt van tevoren opgenomen. "We maken twee extra verhalen met commissaris van de koning Jetta Klijnsma en Gerdien Verschoor," vertelt eindredacteur Martin van der Veen. "Verder vindt de stilte met aansluitende muziek gewoon om acht uur plaats."

