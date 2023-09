Marieke Schenk schittert met band: 'Het klinkt gewoon veel vetter'

Vanuit het niets verscheen de jonge Marieke Schenk twee jaar geleden op de bühne. Niet lang daarna stond ze in Djammen en vertelde ze dat ze artiest wilde worden. Inmiddels werkt de Tynaarlose hard aan haar carrière.

De vorige keer in Djammen kwam naar voren dat spelen in een band als eerste stap in de richting van een professionele muziekloopbaan werd gezien. Dat doel is inmiddels behaald.

Vetter

Maanden oefende ze thuis met alleen een gitaar en haar stem, maar op een zeker moment ontdekte Schenk dat er wat ontbrak. Haar muziek moest grootser. Een band zou uitkomst bieden. "Twee gitaren doen toch meer dan een en het klinkt gewoon veel vetter", legt ze uit. "Het geeft veel meer energie en daar krijg ik zelf ook veel meer energie van en daardoor kan ik het ook veel beter uitstralen."

De band is er inmiddels, maar die zoektocht ging niet vanzelf. Allerlei wegen heeft de Tynaarlose bewandeld om muzikanten te vinden. "Via muzikantenbanken en zo. Ik weet het eigenlijk niet meer. Via allerlei websites, via Instragram, Facebook, geen idee. Maar het is me gelukt en daar ben ik heel blij mee", lacht ze enthousiast.

Aanpakken

Dat ze vanuit het niets kwam, zonder muzikale ervaring en nu met een band op de planken staat, komt wellicht door haar onbevangen houding. "Ik durf me wel gewoon aan te melden voor dingen en dan zie ik wel of het lukt", legt Schenk uit. "Ik denk wel dat dat een goede richting is. Als je kan spelen, gewoon gáán. En op die manier steeds meer." Tot nu toe werpt haar plan z'n vruchten af.

EP

Bij een muzikale carrière hoort muziek uitbrengen en ook daar zijn Schenk en haar band druk mee bezig. "In oktober gaan we opnemen", vertelt ze. "Dan ga ik een ep'tje maken en daar heb ik veel zin in. De nummers worden dan gaandeweg als singles uitgebracht."

Eén van die nieuwe nummers is In het Licht. "Dat is een nummer dat ik heb geschreven met mijn gitarist", vertelt Schenk. "Hij kwam met het idee en ik dacht: 'Oh, dit klinkt tof."'