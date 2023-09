'Verkeerschaos' rondom Emmen door wegafzettingen EK wielrennen

Wie vanuit de richting Noord-Sleen, Sleen of Klijndijk en omstreken richting Emmen wil, moet even goed opletten. Vanwege het EK wielrennen dat vanaf morgen tot en met zondag plaatsvindt in Drenthe, zijn er verschillende wegen rondom de plaats afgesloten en wordt verkeer omgeleid.

Het EK wielrennen vindt tot en met donderdag plaats in en rondom Emmen en een gedeelte van de gemeente Coevorden. Vandaag is een trainingsdag, morgen zijn de tijdritten en donderdag de gemengde ploegentijdritten. Zaterdag en zondag vinden de wedstrijden buiten de gemeente Emmen plaats.

Uur vast in centrum

"Het is verkeerschaos in Noord-Sleen en Sleen vanwege het EK. Mensen kunnen niet naar hun werk, bezorgdiensten kunnen niet leveren. Er is echt zichtbare chaos", aldus een inwoner uit Noord-Sleen. Een inwoner uit Emmen laat aan RTV Drenthe weten een uur vast te hebben gestaan om vanuit het centrum richting de wijk Bargeres te komen. "Hoe bedenken ze het?"

De gemeente Emmen laat in een reactie weten dat het 'niet prettig' is. "Maar dat hoort bij een evenement. Wij doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het zijn omleidingen, Emmen is nog wel te bereiken", aldus een woordvoerder. Ook bij het Klantcontactcentrum van de gemeente komen telefoontjes binnen. "We worden niet overspoeld, maar mensen bellen wel. Niet iedereen vindt het leuk, maar mensen vragen vooral waar ze het beste langs kunnen rijden."