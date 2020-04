Minister haalt verdwenen zorg niet terug naar Hoogeveen

"Een heroverweging van het besluit om de SEH van het Bethesda Ziekenhuis te sluiten is niet aan de orde", antwoordt Van Rijn op vragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven. Van Gerven vindt het onwenselijk dat in coronatijd capaciteit van de spoedeisende hulp verdwijnt uit Hoogeveen.

Sluiting

Van Rijn is het daar niet mee eens. "In deze regio wordt, net als in andere delen van Nederland, momenteel hard gewerkt om de capaciteit van de zorg die nodig is voor de behandeling van coronapatiënten zo groot mogelijk te maken. De maatregelen die Treant nu neemt staan dat niet aan in de weg. Integendeel", stelt de minister.

Eind maart werd de SEH in Treant-ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen vervroegd gesloten vanwege de coronacrisis. Dat was nodig om de acute zorg en coronazorg snel op orde te krijgen in Emmen. Volgens de minister was er begrip in de regio voor het vervroegen van de sluiting met een week.

Regio

Volgens de SP toont de coronacrisis aan dat de ziekenhuiscapaciteit in Nederland relatief beperkt is, vooral acute zorg. De partij pleit dan ook voor het behoud van de voorzieningen in Hoogeveen.

Van Rijn ziet dat de zorg onder druk staat en spreekt van een 'uitzonderlijke situatie', maar schaart zich achter de keuze van Treant om coronazorg in het Scheper Ziekenhuis in Emmen te bundelen. Er wordt gezocht naar passende capaciteit, maar dat is volgens Van Rijn niet plaatsgebonden. "Het sluiten van een SEH op een bepaalde locatie betekent niet automatisch dat de SEH-capaciteit in de regio afneemt."

Lees ook: