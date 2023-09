EK wielrennen haalt het creatiefste in Drenthe naar boven

Kinderen in Coevorden strijden vandaag bijvoorbeeld voor de winst in een 'Crazy 23' - afgeleid van het bekende spel 'Crazy 88' - waarbij ze samen met hun team in het Stadspark Coevorden 23 opdrachten uitvoeren. De kinderen hebben anderhalf uur de tijd om zoveel mogelijk van deze taken uit te voeren. Alle opdrachten staan uiteraard in het teken van het EK Wielrennen.