Ilona maakt foto's van samenleving: 'Dit is zo'n bijzondere periode'

"Ik wilde heel graag laten zien wat het straatbeeld nu is en wat mensen bezighoudt", legt Ilona uit. "De berenjacht bijvoorbeeld, zwaaien naar opa's en oma's, mensen die vanuit huis werken en thuiskappers."

Voor het raam staan twee kinderen; de zevenjarige Robin en de driejarige Senna. Moeder Charlotte van Wijk zwaait samen met haar kinderen naar opa en oma die binnen zitten. Vanwege het coronavirus mogen de kinderen en Charlotte niet op bezoek komen. Om het contact te houden, loopt Charlotte bijna elke dag samen met haar kinderen langs. Toen Charlotte over het idee hoorde, wilde ze dat haar kinderen ook op de foto kwamen. "Dit is voor zo veel kinderen, kleinkinderen en opa's en oma's actueel. Ze mogen elkaar niet zien. Ik dacht dit moet worden vastgelegd."

Coronafotografe Ilona Dijkstra uit Roden legde vast hoe Robin en haar zusje opa en oma opzocht. (Rechten: Ilona Dijkstra)

Geen risico's

Normaal gesproken werkt Ilona Dijkstra als familiefotografe, met name zwangerschappen en pasgeboren baby's. Dat werk valt door het coronavirus helemaal weg, aangezien je tijdens het fotograferen niet altijd die anderhalve meter afstand kan houden. "Je raakt de baby's aan, je legt ze in positie. Dat soort dingen mag gewoon echt niet. Zwangerschappen zou misschien kunnen, maar ik wil gewoon echt geen risico's nemen. Ik weet zelf ook niet of ik het virus bij me draag en ik wil zwangeren gewoon echt niet besmetten."

Omdat Ilona niet wil stilzitten, kwam ze met het idee om mensen in de tijd van het coronavirus te fotograferen. "Het is zo'n bijzondere periode in onze geschiedenis", vertelt ze. "Ik vind dat dat vastgelegd moet worden. Ik kijk zelf ook altijd terug naar de foto's van de Tweede Wereldoorlog. Op zo'n manier dat mensen over een aantal jaar ook terugdenken van wat gebeurde er toen... Het zijn herinneringen voor later."

Expositie

Ilona heeft nog ideeën genoeg qua fotograferen en hoopt nog een aantal weken door te kunnen gaan. Uiteindelijk wil ze een expositie organiseren. Maar voor het zo ver is, moet ze nog wel een aantal foto's maken.