Ondernemer krijgt TOZO: "Ik kan boodschappen blijven doen, dat is wel prettig"

Kruijer baalt behoorlijk van de situatie maar probeert positief te blijven. "Het geld is natuurlijk voor levensonderhoud. Ik kan nu wel mijn boodschappen blijven doen. Dat is wel prettig. Maar het is vooral dat ik facturen kan blijven betalen voor de zaak. Dat is noodzakelijk", zegt Kruijer.

Waar andere restaurants een bezorgservice zijn begonnen, ligt bij Kruijer de zaak echt helemaal stil. Ze gebruikt haar 'vrije tijd' om achterstallige administratie weg te werken en een nieuwe website te bouwen. Ze hoopt dat ze 1 juni of misschien zelfs eerder weer open kan gaan. "Straks gaan we weer knallen. Gewoon heel hard werken. Dat is wel de consequentie er van", aldus Kruijer.

Of Kruijer daadwerkelijk weet te overleven hangt volgens haar af van de winter. "Normaal gesproken bouwen we nu een winterbuffer op, maar die lopen we helemaal mis. Het is dus zaak dat mensen straks in de winter uit eten blijven gaan. Dus ook bij druilerig weer gewoon een tafeltje bij een restaurant reserveren en lekker wat eten", aldus een hoopvolle Kruijer.

