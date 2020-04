Extra alertheid na natuurbranden: 'Blijf zoveel mogelijk thuis'

In twee dagen tijd waren er natuurbranden in Alteveer in het Mensingerbos, Elim, Rolde en Klazienaveen-Noord. Reden voor de veiligheidsregio om op te schalen naar fase 2. "Dat houdt in dat we nu te maken hebben met een langdurige droogte in de natuur. Dat betekent ook dat het risico op brand groter is. En wij hopen ook dat iedereen wat alerter is op het voorkomen van een natuurbrand", zegt Dirk van Dijken van de Veiligheidsregio Drenthe.

'Het is droger dan men denkt'

"Wij hebben het vermoeden dat mensen denken dat het nu natter is, dan het daadwerkelijk is. Gezien de natte periode waar we uitkomen. Maar het is nu echt wel droog en de kans op een natuurbrand is aanwezig."

De veiligheidsregio Drenthe roept iedereen op zoveel mogelijk thuis te blijven, ook vanwege de corona-maatregelen. Toch de natuur in om een frisse neus te halen? - Hou anderhalve meter afstand en vermijd groepsvorming. - Niet roken, barbecuen etcetera in de natuur. Barbecuen thuis kan wel, maar laat de brandende barbecue niet onbeheerd achter en zet er een emmer water naast. - Gooi geen afval weg in de natuur. Daar kan glas tussenzitten, dat brand kan veroorzaken. - Parkeer je auto niet in hoog gras. Hete onderdelen aan de onderkant van de auto, kunnen in hoog gras ook voor brand zorgen.

Ondanks de corona-maatregelen, kwamen mensen afgelopen week op de natuurbranden af. Het werk wordt, ook door corona, voor de hulpdiensten op die manier bemoeilijkt, legt Van Dijken uit. "Wat wij zagen is dat mensen het toch interessant vinden, de hulpdiensten die een brand bestrijden. Men vergeet dan eigenlijk de maatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden. Er ontstaan dan groepjes. Dus de oproep is: als er een natuurbrand is, ga dan naar huis en geef de hulpdiensten de ruimte."

