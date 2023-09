Liveblog: Koninklijke familie op weg naar paleis voor balkonscène

Arrestaties langs de route

Een man werd aangehouden op de hoek van de Heulstraat en de Kneuterdijk in Den Haag, niet ver van Paleis Noordeinde. Het is niet helemaal duidelijk waarom dat is gebeurd. De man zelf zei dat hij een eenmansdemonstratie hield. Na zijn arrestatie werd hij meegenomen in een busje. Een man en een vrouw die op dezelfde plek langs de route stonden, werden door agenten weggeleid. De politie heeft een groep van ongeveer zeven mensen daar omsingeld. Daar staan ook enkele mensen met witte jassen, met op de achterkant het logo van Samen Voor Nederland, een organisatie die regelmatig demonstreert tegen beleid van de overheid.