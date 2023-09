Liveblog: Op naar de presentatie van de Miljoenennota

Reactie van Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord

LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins heeft ook een eerste reactie gegeven op de Troonrede. Zo is hij blij dat boeren net als vorig jaar expliciet worden genoemd. "En ook goed dat jonge boeren worden genoemd, want voor hen moet er perspectief zijn. Zij moeten er nog heil in zien, want als dat niet zo is, staan we er niet goed voor in dit land."