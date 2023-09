Stationsgebied Emmen moet beter en veiliger: 'Stuiteren hier met bus naar binnen'

Uitkijken geblazen

Bij grote drukte, vooral in de ochtenduren, krioelen bussen, passagiers en fietsers in het gebied door elkaar heen. Terwijl Visser staat te vertellen, scheert een fietser vlak aan hem langs. Door het omgekeerd laden stappen chauffeurs nu aan de straatkant uit in plaats van op het perron. Dus het is goed uitkijken geblazen, als je niet geraakt wil worden, aldus Visser. Als over en weer ook nog eens reizigers oversteken en langs de bus lopen, is de situatie niet meer te overzien. En is het wachten op ongelukken, aldus de buschauffeur.