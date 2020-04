Gemeente Westerveld schrikt van reacties over de inzameling van oud papier

Dat gaat volgens Jacob Schieving van de ouderraad van obs De Bosrank in Havelte om duizenden euro's per jaar. "Gemiddeld hebben we de afgelopen jaren tussen de 10.000 en 15.000 euro opgehaald. Het ene jaar wat meer dan het andere. Dit jaar is dat vanwege het coronavirus heel anders. Maar het gaat om heel veel geld."

De gemeente Westerveld wilde eigenlijk met de partijen die papier verzamelen in Westerveld om tafel. Er zijn de afgelopen tijd dorpen bijgekomen waar geen papier meer wordt ingezameld, omdat ze er niets aan verdienen. Uffelte en Wapserveen bijvoorbeeld. Deze twee dorpen moeten bovendien extra betalen voor de inzet van kraakperswagens, waardoor er helemaal niets over blijft. Dat is in het verleden wel eens heel anders geweest.

Geen schoolreis, sinterklaas of kerst

In Vledder halen ze nog wel papier op. Trea van der Weij van de ouderraad van obs De Hoekstee schrok van de mededeling van de gemeente. "De opbrengst gebruiken we voor extra activiteiten voor de kinderen. Schoolreisjes, schoolkamp, sinterklaas en kerst bijvoorbeeld."

Van der Weij vindt de manier waarop de gemeente dit besluit heeft genomen ongepast. Ze hebben de gemeente een brief geschreven. "Dit kan echt niet. We konden helemaal geen weerwoord geven. Het is gewoon opgelegd." Schieving is het daar helemaal mee eens.

Ondertussen is er ook gemor over de kwestie in de gemeenteraad. PvdA en CDA hebben samen vragen gesteld aan het college over de gang van zaken. De bedoeling was om eerst met de inzamelaars van oud papier te praten en dan pas een besluit te nemen. Bovendien heeft de gemeenteraad hier ook wat over te vertellen. Ook de eigen partij van wethouder Henk Doeven, DSSW/SW, heeft kritisch richting de eigen wethouder gereageerd.

PvdA-fractievoorzitter Jan Puper heeft inmiddels bij de gemeente alle stukken opgevraagd die hierover gaan. Hij wil weten of de containers die de gemeente aan alle inwoners beschikbaar wilde stellen niet al eerder zijn besteld, waardoor het op een vooropgezet plan lijkt. Wethouder Henk Doeven ontkent dit overigens.

Discussie niet goed ingeschat

De wethouder gaat inmiddels door het stof en heeft het besluit teruggedraaid. "We hebben onderschat hoe dit zou aankomen in Westerveld. Ik heb er ook veel reacties op gehad. Ik ben het achteraf gezien eens met de kritiek dat we het eerst voor moeten leggen aan de partijen die papier inzamelen. Dat gaan we nu ook recht zetten."

Daarvoor wordt een moment gezocht. Mogelijk zelfs via een online vergadering. Doeven haalt wel uitspraken aan die eerder in de gemeenteraad zijn gedaan. Daar zijn zogenaamde VANG-doelstellingen vastgesteld. In deze doelstellingen heeft de gemeente vastgelegd hoeveel afval gerecycled moet worden. Dat kan bijvoorbeeld door scheiding van afval.

Extra container komt er nu niet

In Westerveld gaat volgens Doeven het nodige mis. Zo zit er te veel papier in verkeerde containers. Bovendien blijkt in de containers voor plastic afval ook veel verkeerd plastic afval te zitten. Door zelf het oud papier op te halen kom je dichterbij de doelstellingen.

De gemeente heeft vanuit Vledder en Havelte inmiddels een brief gekregen. Zij zijn het niet eens met de gang van zaken. "We willen hier met de gemeente over praten", zegt Jacob Schieving. "We geven dit niet zomaar uit handen. We gaan met de wethouder in discussie. Maar dan wel op basis van inhoudelijke argumenten."

Westerveld heeft nog wel wat alternatieven. Bijvoorbeeld een project waarbij inwoners zwerfafval inzamelen. Maar dit project brengt jaarlijks gemiddeld maar zo'n 1500 euro op. Daar kan je volgens Van der Weij en Schieving geen activiteiten mee betalen.