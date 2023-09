Roelof en Frouwkje zagen de Troonrede van dichtbij en draaien mening bij

Heel veel indrukken voor Roelof Dilling uit Grolloo en Froukje Vennik uit Gasselternijveen. Zij waren de twee Drenten die als burger mochten plaatsnemen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en blikken terug op een voor hen unieke dag.

"Heel bijzonder om mee te maken. Ontzettend leuk om al die bekende mensen eens van dichtbij te zien", zegt Frouwkje Vennik. Zij vertrok met haar man met het openbaar vervoer richting Den Haag en zat er al vroeg klaar voor. "Het is een hele toestand om alles in levende lijve te zien. Ik kijk er nu heel anders tegen aan."

Vennik noemde maandag, toen ze vooruitblikte op Prinsjesdag, alles rondom de Troonrede een 'poppenkast'. En ook Roelof Dilling had er eigenlijk maar niks mee. Al dat 'gedoe' eromheen hoefde van hem niet zo, zei hij eerder deze week, doelend op alle tierelantijntjes die bij de derde dinsdag van september horen.

'Mooie ceremonie'

Maar na een dag tussen de hoedjes in Den Haag draait hij zijn mening bij. "Ik vind het een mooie ceremonie", zegt hij na afloop. "Als de regering eens per jaar een jaarplan presenteert, dan is dat een fraai moment in democratisch Nederland. Het was kleurrijk en gewoon leuk om met elkaar daar te zijn. Dat mag van mij omarmd worden."

Dilling had bekenden wonen in Den Haag, waardoor hij niet in alle vroegte hoefde te vertrekken uit Grolloo. Toen hij zich 's ochtends meldde bij de Eerste Kamer, werd hij door de voorzitter welkom geheten met een kopje koffie en gebak. Er werd, voordat de wandeling werd gemaakt naar de Koninklijke Schouwburg, onder meer gesproken over het dalende vertrouwen in de politiek.

Na de Troonrede, Dilling en Vennik mochten zitten op de eerste rij van het balkon, liepen de Drenten weer terug naar de Eerste Kamer. Ze liepen onder anderen de Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma tegen het lijf. "Die hebben we nog even gesproken, even gedag gezegd", zegt Vennik.

Alle ballen in de lucht