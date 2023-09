Hersenkraker van 30 uur: scholieren aan de bak met vraagstukken rond voedsel

De hackathon wordt niet alleen in Drenthe gehouden. Ook scholen in Groningen en Friesland doen eraan mee. In totaal gaan veertien scholen en 43 teams aan de slag met de vraagstukken. Zo'n driehonderd leerlingen kraken hier hun hersens over. De hackathon is een initiatief van Nationaal Programma Groningen vanuit het project 'Wij hebben de toekomst' en stichting Technasium en wordt gehouden in samenwerking met diverse opdrachtgevers, zoals de Rijksuniversiteit Groningen, IVN en Het Vitalokaal Emmen.