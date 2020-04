Tweede traumahelikopter op Groningen Airport Eelde

Ambulancediensten zetten het toestel in voor transport van IC-patiënten met het coronavirus. De patiënten worden per helikopter van het ene ziekenhuis naar het andere gebracht. Bijvoorbeeld vanuit het Zuiden van Nederland naar ziekenhuizen in het Noorden.

Ook nachtvluchten

Ook het transport van een Nederlands ziekenhuis naar een Duits ziekenhuis wordt met deze heli gedaan. Volgens de luchthaven komt de ambulanceheli meerdere malen per dag op Groningen Airport Eelde om materiaal en medisch personeel te halen. Ook nachtvluchten worden gedaan als dat nodig is.

De verplaatsing is overigens tijdelijk. Wanneer de ambulanceheli terug gaat naar Leeuwarden is niet bekend en hangt af van hoe lang het nodig is om patiënten met het coronavirus van IC's te verplaatsen naar andere ziekenhuizen.