Reacties vanuit Drenthe op Prinsjesdag: 'Meeste zaken lopen door'

Dat geldt ook voor het stikstofbeleid van het kabinet. Iets waar LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins teleurgesteld over is. Wel is Bruins blij dat er geld wordt uitgetrokken voor boeren die de omslag willen maken naar biologische landbouw. Het gaat om 100 miljoen euro, een bedrag dat uit de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt. De zogenoemde 'vestigingssteun", zoals de pot heet, past bij duurzame doelstellingen van het demissionaire kabinet. Dat wil dat in 2030 15 procent van de totale landbouwgrond in Nederland biologisch is.

Het kabinet trekt eveneens de portemonnee (175 miljoen euro) voor jonge boeren die het bedrijf van bijvoorbeeld hun ouders willen overnemen. "Voor hen moet er perspectief zijn. Als zij er geen heil meer in zien, dan staan we er niet goed voor in dit land", stelt Bruins.

Armoedebestrijding: 'Laten we hopen dat het genoeg is'

Bovendien vindt Bruins het goed dat er 2 miljard euro wordt uitgetrokken voor armoedebestrijding. Volgens hem hangt die bestrijding namelijk ook samen met "een goede voedselstrategie". Bruins: "We zien dat het beleid steeds strenger wordt. Aardappelboeren moeten bijvoorbeeld kleine aardappelen rooien, omdat ze er voor 1 oktober al uit moeten zijn. Dat betekent dat je je teelt niet volledig tot wasdom kan laten komen. Een mindere oogst betekent uiteindelijk dat de prijzen stijgen."

Burgemeester Jager moet nog zien of het bedrag voor armoedebestrijding genoeg is. "Vrijdag hebben we als Drentse gemeenten samen met de provincie gezeten. We gaan dit namelijk gezamenlijk aanpakken", vertelt hij. "Laten we hopen dat het genoeg is, want dat weten we pas als we ermee aan de slag gaan."