Terrein camping Ot en Sien houdt recreatieve bestemming

Eerder dit jaar ontstond er onrust op de camping, toen Noordenveld te kennen gaf de huurovereenkomst opnieuw aan te besteden. Het was voor de zomer nog niet duidelijk wat de gemeente, die eigenaar is van de grond waar de camping op staat, met het terrein wilde. Nu weet het dat wel: ook in de toekomst blijft er een recreatieve functie op het terrein.