Het Zuidenveld, dat 100 jaar bestaat, gaat niet door

De Tentoonstellingsvereniging Het Zuidenveld en de Stichting Zuidenveld Schoonebeek hebben samen besloten tot afgelasting. "Door de onzekerheid die er nog steeds bestaat hoe lang de coronacrisis voortduurt", schrijft de organisatie op haar website.

Duidelijkheid

De organisatie noemt het belangrijk om het besluit nu al te nemen en bekend te maken om zo voor iedereen duidelijkheid te scheppen. "Uiteraard betreuren wij dit besluit te moeten nemen, maar we denken dat iedereen er begrip voor heeft. We gaan ervan uit dat de reeds gestarte voorbereidingen volgend voorjaar weer worden opgepakt. Laten we hopen dat we in 2021 een goed Zuidenveld 100 kunnen vieren, zonder beperkingen."

De organisatie schrijft dat misschien in het najaar, 'afhankelijk van de situatie', bepaalde activiteiten alsnog worden gehouden.

Het Zuidenveld

Het Zuidenveld is een combinatie van veekeuringen, paardensport en een volksfeest. Het evenement is jaarlijks in één van de acht hoofdkernen van de voormalige gemeenten in Zuidoost-Drenthe. Het gaat om Schoonebeek, Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo, Emmen en Odoorn.

Dit jaar zou de jubileumeditie van het Het Zuidenveld in Schoonebeek worden gehouden, van 8 tot en met 12 juli.

